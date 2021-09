Auch aus der Region äußerten sich Vertreter der Partei. Der Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, schrieb bei Twitter, er habe "für eine solche Entscheidung kein Jota Verständnis." Und weiter: "Das ist Ermutigung zum Lynchmord." Striegel erklärte weiter, dass so keine wehrhafte Demokratie aussehe. In Deutschland werde niemand nirgendwo gehängt.