Nachplakatieren müssen auch die Grünen in Thüringen. Plakate der Partei seien in den ersten Wochen des Wahlkampfs bereits beschädigt oder zerstört worden, bestätigt Landesgeschäftsführer Michael Kost: "Man bekommt immer erst im Laufe des Wahlkampfes dann ein Gefühl dafür. Ich würde sagen, es ist so auf dem Niveau, wie es in der letzten Zeit immer war. Das ist nicht schön, aber damit muss man tatsächlich auch rechnen."