Eine Charaktereigenschaft, die auch Laschet nicht abgesprochen wird. Nur wird dieses "Weiter so" nicht ausreichen, damit Deutschland weiter konkurrenzfähig und somit auch der Wohlstand erhalten bleibt. Die Pandemie hat ja nun an vielen Stellen gezeigt, wo wir nicht Spitzenreiter, sondern Verfolger sind, wenn nicht sogar schon den Anschluss verloren haben. Hier wäre mehr Ehrlichkeit einer Partei und ihres Kanzlerkandidaten nötig, was an neuen Herausforderungen auf uns zukommen wird und auch an Belastungen. Da wäre Markus Söder vielleicht der bessere Kandidat gewesen.