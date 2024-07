Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Die Wahlprogramme im Vergleich – ein Angebot des MDR

Hauptinhalt

Sachsen und Thüringen wählen am 1. September neue Landtage. Die Parteien haben sehr unterschiedliche Pläne, wie es in den Bundesländern weitergehen soll. Hier erfahren Sie, was in den Wahlprogrammen von AfD, BSW, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke, FDP und SPD steht.