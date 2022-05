Zu kompliziert, kritisiert CDU-Fraktionsvize Müller: "Weil zukünftig hätten Sie dann drei Stimmen und der Wahlsieger im Wahlkreis ist am Ende gar nicht der Wahlsieger, sondern der zweite und wenn alles ganz komisch läuft, zieht der Drittplatzierte mit Drittstimme dann in den Deutschen Bundestag ein. Das soll man mal dem Wähler draußen erklären. Das ist nicht nachvollziehbar."

Beifall für den Vorschlag der Ampel gibt es dagegen von der AfD. Das sei, "eine sehr gute Idee", sagt der Thüringer Abgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner: "Also die Ampel greift damit genau das auf, was wir schon vor über zwei Jahren durch einen Antrag im Deutschen Bundestag gefordert hatten. Es darf nur so viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag geben, wie es dem jeweiligen Zweitstimmenanteil der Parteien entspricht."