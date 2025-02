Zu Besuch bei der Briefwahlstelle im Leipziger Rathaus: In zwölf Schaltern sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und händigen Unterlagen aus. Wer will, kann die direkt in der Kabine gegenüber ausfüllen und am Ausgang einwerfen. Unter dem wachsamen Blick von Lina Elwing. Sie ist Auszubildende bei der Stadt und hat eben für die letzte kurze Schicht den Posten gegenüber der Wahlurne bezogen. "Wir haben uns jetzt mit den anderen Azubis abgewechselt, sodass jeder ungefähr eine halbe Stunde hier Dienst gemacht hat," erzählt Elwing. Ein paar Tage zuvor, als mehr los war, hätten sie sich alle zwei Stunden abgewechselt.