Jetzt wird der Gesetzesentwurf in der sogenannten Ressortabstimmung genauer unter die Lupe genommen. Justiz-, Innen- und Finanzministerium werden sich dazu positionieren. Selbert vom Nabu erscheint der neueste Vorschlag zum Bundeswaldgesetzes von Landwirtschaftsminister Özdemir wie ein "Weiter so".

Er kritisiert, dass Waldbesitzer staatliche Förderung erwarten, um ihre krisengeschüttelten Wälder unterstützen zu können, andererseits aber nicht offen seien für neue Wege in der Waldbewirtschaftung. "Natürlich spielt die Nutzung – das ist der größte Eingriff in den Naturhaushalt in die Ökosysteme der Wälder – die maßgebliche und überragende Rolle. Das heißt, man kann das nicht einfach wegdiskutieren und sagen: Ach hoppla, jetzt ist hier irgendwie ein neuer Käfer gekommen und es wurde plötzlich so warm und deswegen brauchen wir einfach mehr Geld."