Waldzustandsbericht 2023 Nur jeder fünfte Baum in Deutschland ist gesund

13. Mai 2024, 15:17 Uhr

Der Zustand der Wälder in Deutschland ist nach wie vor schlecht. Nach dem neusten Waldzustandsbericht für 2023 sind von den am meisten verbreiteten Arten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche vier von fünf Bäumen krank. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht in der Klimakrise eine der Hauptursachen.