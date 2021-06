Nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sollen in den deutschen Wäldern noch öfter Bäume gefällt werden. Dafür soll eine Rechtsverordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums rückgängig gemacht werden, die genau das Gegenteil zum Inhalt hat. Bis Ende September darf nämlich nur rund 25 Prozent weniger Fichtenholz geschlagen werden darf als in den Jahren zuvor. Der Grund: Es liegt noch immer viel Schadholz in den Wäldern herum. Dabei handelt es sich um Bäume, die wegen Käferbefall und Trockenheit gefällt wurden und die als erstes ins Sägewerk müssen. Dieses sogenannte Schadholz hat die gleichen Eigenschaften wie frisches Holz, auch wenn es bläulicher aussieht.