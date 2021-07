Im Prozess um Anschläge auf türkische Läden im bayerischen Waldkraiburg ist der Angeklagte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sah versuchten Mord in 26 Fällen, schwere Brandstiftung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat als erwiesen an. Es verhängte außerdem die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.