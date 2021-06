Marco Wanderwitz selbst zeigt sich in Teilen ernüchtert über die Diskussion, die auf sein Interview mit der FAZ folgte. Offensichtlich habe ein "nicht kleiner Teil bis hin zu Journalisten" nicht das vollständige Interview angehört, sondern "im Zweifel nur Überschriften wahrgenommen", sagt der Ostbeauftragte MDR AKTUELL: "Denn ich differenziere ja ausdrücklich, habe nie von den Ostdeutschen insgesamt gesprochen, nicht einmal von der Gesamtheit der AfD-Wähler. Insofern werbe ich natürlich dafür, sich differenzierte Aussagen anzuhören." Denn nach wie vor stehe er zu dem, was er gesagt habe.

In der FAZ-Podcast-Folge vom 28. Mai hatte Wanderwitz in einem gut 13-minütigen Interview seine Einschätzungen zu den Wahlerfolgen der AfD im Osten und den daraus folgenden Konsequenzen erläutert. So ging es etwa um die Frage, warum die AfD in ostdeutschen Bundesländern deutlich stärkere Wahlergebnisse verzeichnen kann als in westdeutschen Bundesländern. Dabei bezieht Wanderwitz klar Position für eine Abgrenzung von rechtsradikalen Tendenzen – und namentlich auch von der AfD. Für Aufsehen sorgte aber vor allem die Aussage, manche Wähler seien für demokratische Parteien nicht zurückzugewinnen. Unter anderem sagte Wanderwitz: "Wir haben es hier mit verfestigtem Protestwählerpotenzial, mit teilweise verfestigten nicht-demokratischen Strukturen zu tun. Diese Menschen sind nicht durch gute Arbeit von Regierungen zurückzugewinnen."