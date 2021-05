Debatte um Ost-Beauftragten Wanderwitz resigniert über Teil der Ostdeutschen

Wir sind in einem Wahljahr. Am nächsten Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt, im September folgt die Bundestagswahl. Kein Wunder also, dass sich Parteien gerade besonders fragen, wie sie abtrünnige Wähler zurückgewinnen können, auch von der AfD beispielsweise. Deren Wähler aber seien kaum rückholbar, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz – und löste damit eine Debatte aus.