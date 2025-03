Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi zu neuen Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag (6.3.) sollen bundesweit Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten die Arbeit niederlegen. Am Freitag (7.3.) werden dann weitere Bereiche bestreikt.