In Thüringen hat die Bildungsgewerkschaft GEW ebenfalls ihre Mitglieder in kommunalen Kindergärten im ganzen Bundesland dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut GEW gibt es im Freistaat rund 1.300 Kindergärten - davon seien etwa ein Drittel in kommunaler Hand. In Jena sind zwei kommunale Kindergärten am Dienstag nur eingeschränkt geöffnet. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte, sind der Kindergarten Janusz Korczak und die Integrative Kindertagesstätte Kindervilla betroffen.