Warnstreiks des Sicherheitspersonals an sechs Flughäfen haben am Montag in Deutschland für hunderte Flugausfälle gesorgt. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV war bereits im Vorfeld eine hohe dreistellige Zahl an Flügen gestrichen worden. Betroffen waren demnach zunächst zehntausende Passagiere an den Airports Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover und Bremen. Dort strichen die Airlines bis zu zwei Drittel der angesetzten Flüge.

Für Passagiere in Leipzig/Halle hat der Warnstreik offenbar kaum Auswirkungen. Für Montag waren acht Flüge geplant, die dem Flughafen zufolge auch stattfinden sollten. Wegen der Streiks in Düsseldorf und Köln/Bonn fielen jedoch die geplanten Morgenflüge der Eurowings von und nach Dresden aus.

Am Dienstag auch Frankfurt betroffen

Verdi zufolge werden am Dienstag auch der größte Airport des Landes in Frankfurt/Main sowie weitere Flughäfen vom Sicherheitspersonal bestreikt.

Auf Bildschirmen wird am Airport Düsseldorf auf den Streik in der Fluggastkontrolle hingewiesen. Bildrechte: dpa Für Frankfurt rechnet der Betreiber Fraport mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs, da die Sicherheitskontrollen für dort startende Passagiere komplett geschlossen werden müssten. Es könnten dann nur Umsteigepassagiere ihre Reise fortsetzen, falls die Flüge abheben. Nach Verdi-Angaben sind am Dienstag auch Streiks an den Flughäfen in Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden geplant.

Tarifkonflikt in der Luftsicherheit

Die Warnstreiks der Beschäftigten der Passagier- oder Warenkontrolle sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von mindestens einem Euro bei einem Jahr Laufzeit. Außerdem sollen die Gehälter regional und in verschiedenen Aufgabenfeldern auf dem höchsten Niveau vereinheitlicht werden. Der BDLS äußerte sich aktuell nicht. Früher hatte der Arbeitgeberverband die Lohnforderung Verdis auf eine Erhöhung von bis zu 40 Prozent beziffert und seinerseits ein Plus zwischen vier und sieben Prozent in zwei Schritten bis Ende 2023 angeboten.