Mittwoch: Am Mittwoch sollen dann auch in Dresden Straßenbahnen und Busse stillstehen. Dazu wird in Leipzig an 189 städtischen Kindertagesstätten gestreikt werden, in Horten sowie am Städtischen Klinikum. Laut Verdi werden jedoch wichtige Operationen abgesichert. Zum internationalen Frauentag hat Verdi zusätzlich noch die Beschäftigten an Kitas in Chemnitz, aber auch in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge zum Warnstreik aufgerufen.



Außerdem gibt es bis Mittwoch weiter massive Einschränkungen bei der Regionalbus Leipzig GmbH und Nordsachsen mobil. Hier wird bereits seit Montag gestreikt. Es geht dabei um andere Tarifverhandlungen, Verdi fordert hier nach eigenen Angaben 350 Euro Gehalt mehr im Monat.