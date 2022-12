Der Warntag soll die Abläufe der bundesweiten Alarmstrukturen einem Praxistest unterziehen und Menschen in Deutschland für das Thema Katastrophenschutz sensibilisieren. Das BBK hatte deshalb einen zuvor angekündigten bundesweiten Alarm ausgelöst, um die Warnsysteme für den Katastrophenfall zu testen. Am Donnerstag um 11 Uhr wurde deshalb eine amtliche Test-Warnmeldung verschickt, die unter anderem über Warn-Apps und Medien verbreitet wurde. In zahlreichen Städten wurden die Testmeldungen auch auf Anzeigentafeln eingespielt oder Sirenenalarm ausgelöst. In Dresden etwa seien 97 Prozent der insgesamt 210 Sirenen der Stadt nachweislich ausgelöst worden, teilte die Feuerwehr der Stadt mit.

Reaktionen von MDR AKTUELL-Facebook-Nutzern, wo sie Warnmeldungen erhalten haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK