Für die Antwort muss man sich Folgendes vorstellen: Wir haben eine große Gruppe von Menschen, die jeden Monatsanfang eine Rentenzahlung erhält. Aus dieser Gruppe scheiden immer wieder Menschen aus, weil sie sterben. Und es kommen neue Menschen hinzu, die in Rente gehen. Wenn man nun zu einem Stichtag beschließt, dass alle neu Hinzugekommen ihre Rente erst am Monatsende erhalten, spart das im selben Monat viel Geld. Zwar wird deren Zahlung später trotzdem fällig, aber es bleibt ja auch in Zukunft dabei, dass die Rentenzahlung erst am Monatsende kommt. Der anfangs erzielte Einspareffekt wird also Monat um Monat verlängert, ähnlich einem unbefristeten Kredit.



Hinzu kommt, dass Jahr um Jahr mehr Rentner ihr Geld erst am Monatsende erhalten. Das vergrößert die Einsparung so lange, bis der letzte Rentner, der noch am Monatsanfang seine Rente erhält, ausscheidet. Die gesamte Einsparung müsste erst wieder zurückgezahlt werden, wenn der Staat beschließt, die Rentenzahlungen wieder an den Monatsanfang vorzuziehen. Dann wäre der "unbefristete Kredit" wieder fällig.