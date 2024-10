Bildrechte: IMAGO / Connect Images

Wechseljahre Bundestag berät über mögliche Menopause-Strategie

18. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Obwohl die Hälfte der Bevölkerung irgendwann in die Wechseljahre kommt, wird das Thema viel zu wenig beachtet. Viele Frauen fühlen sich mit ihren Beschwerden alleine gelassen. Dies will eine parlamentarische Initiative der Union nun ändern und bringt dazu am Tag der Menopause einen Antrag in den Bundestag ein.