Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen – diese Anzeichen der Wechseljahre, oder korrekt Perimenopause, könnten allgemein bekannt sein. Dass es noch viel mehr Symptome geben kann, wissen Frauen selbst oft nicht. So, wie die Journalistin Miriam Stein: "Ich fand das alles so schräg, dass ich gar nicht wusste, dass einem die Wechseljahre schon mit Anfang 40 begegnen. Ich dachte, das ist was, was man irgendwie mit Ende 50 hat, drei Hitzewallungen und dann hat man seine Tage nicht mehr."