In Pistorius' Ministerium erarbeitete zuletzt eine "Task Force" Vorschläge, um dem Personal- und Nachwuchsmangel bei der Truppe entgegenzuwirken. Mehr als 60 Maßnahmen sollen erdacht worden sein, die im Dezember aber nur zum Teil veröffentlicht wurden . Pistorius selbst nannte die Einführung einer Dienstpflicht nach schwedischem Modell als eine Option. Das skandinavische Land hat die Wehrpflicht wieder eingeführt, zieht aber auf Basis von Fragebögen nur geeignete und motivierte Bewerber in die Armee ein. Diskutiert wurde außerdem jüngst, auch Soldatinnen und Soldaten ohne deutschen Pass in der Bundeswehr aufzunehmen.

Der Reservistenverband forderte am Mittwoch die Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres in der Bundeswehr sowie im Katastrophenschutz und in den Rettungsdiensten. Verbandspräsident Patrick Sensburg sagte in Berlin, zahlreiche Krisen verdeutlichten, dass der Sicherheitsbegriff nicht länger isoliert betrachtet werden dürfe und sich aus zivilen und militärischen Bausteinen zusammensetze. "Nicht nur der Dienst in der Bundeswehr ist verteidigungsrelevant, sondern auch der beispielsweise beim Technischen Hilfswerk, den Feuerwehren oder den Sanitätsdiensten. "Das bedeutet aber auch, dass alle jungen Männer und Frauen in Deutschland wieder zu einem Pflichtdienst von mindestens einem Jahr herangezogen werden sollen und dann weitgehend zwischen den Organisationen wählen können."