Kommentar Allgemeine Wehr- und Dienstpflicht: Warum nicht?

Der Krieg in der Ukraine stellt gerade für meine Generation eine Zäsur dar. Wir sind mit einer Nachkriegserzählung aufgewachsen, in der Krieg, falscher Patriotismus und gesellschaftlich akzeptierter Militarismus Relikte eines vergangenes Jahrhunderts sein sollten.

Aber nicht erst der Krieg in der Ukraine hat die Gewissheiten von einem immer währenden Frieden in Europa und selbstverständlicher Freiheit zerstört. Schon mit der Corona-Pandemie fand eine Desillusionierung dahingehend statt, dass der Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft brüchiger geworden ist und die Fliehkräfte aus den unterschiedlichsten Gründen zugenommen haben. Gerade in diesem Zusammenhang drängte sich mir schon länger die Frage auf, welche Pflicht dem Staat zukommt, die Sicherheit und Freiheit seiner Bürger zu garantieren, aber ebenso die Pflicht der Bürger ihrem Staat gegenüber.