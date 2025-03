Der Staatsrechtler Christian Richter vom Bundeswehr-Forschungsinstitut German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) hält eine Wiedereinführung der Wehrpflicht noch in diesem Jahr nur teilweise für machbar. Richter sagte MDR AKTUELL, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht könne nicht über Nacht erfolgen. Schweden etwa habe dafür fast ein Jahr gebraucht. Richter meint: "Eine gewisse Anzahl, ich nenne jetzt mal 10.000 bis 20.000, die können sicherlich auch jetzt schon einberufen werden, dafür haben wir auch die Kasernen und die Infrastruktur. Geht man aber höher, auf höhere Zahlen, dann wird es sicherlich zusätzliche Kasernengebäude und auch entsprechende Musterungsprozesse und Musterungsbehörden wieder erfordern."