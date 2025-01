Mit der 45-jährigen Weidel kürte die AfD erstmals in ihrer Geschichte eine eigene Kanzlerkandidatin für eine Bundestagswahl. Die Partei zieht damit die Konsequenz aus ihrem Erstarken in den bisherigen Umfragen. In den Erhebungen rangiert die AfD derzeit auf Platz zwei hinter der Union. Die Partei will damit nach eigenen Angaben auch einen Regierungsanspruch formulieren.