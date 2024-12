Weihnachtsansprache Steinmeier ruft nach Magdeburg-Anschlag zum Zusammenhalt auf

Angesichts zahlreicher Krisen und Herausforderungen rief Steinmeier die Menschen in Deutschland auf, sich auf die Stärken zu besinnen. Er nannte Gemeinsinn und Tatkraft, Ideenreichtum und Fleiß, Mut und Ehrgeiz sowie Vertrauen in uns selbst. All dem begegne er fast täglich und sei überzeugt: "All das wird uns Wege in die Zukunft immer wieder neu öffnen."