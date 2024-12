Am Samstag wird es in Magdeburg mehrere Gedenkveranstaltungen geben. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) findet um 19 Uhr eine Gedenkstunde im Dom statt. Man wolle als "Stadtgesellschaft in diesen schweren Stunden zueinanderstehen", sagte die Oberbürgermeisterin. Am Westportal der Johanniskirche unweit des Anschlagortes soll ein Ort zum Gedenken eingerichtet werden.