Der aktuelle Bericht des Weltklimarats ist nach Ansicht der Bundesregierung ein Warnsignal, das nicht mehr überhört werden kann. Umweltministerin Svenja Schulze sagte, der Planet schwebe in Lebensgefahr. Viele Folgen könnten schon heute nicht mehr vermieden werden. Das zeigten Überschwemmungen und anhaltende Dürren.

Forschungsministerin Anja Karliczek kündigte an, dass Deutschland noch mehr in die Wissenschaft investieren werde. Die Bundesrepublik solle ein Zentrum für die Entwicklung von klimafreundlichen Technologien werden. Hierzu gehörten neben dem sogenannten grünen Wasserstoff für eine klimaneutrale Industrie auch Methoden zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, erklärte Karliczek.

Will in die Wissenschaft investieren: Forschungsministerin Anja Karliczek Bildrechte: imago images / Arnulf Hettrich

Baerbock schrieb auf Twitter, die Bundesregierung müsse gemeinsam mit der EU, Großbritannien und den USA "alles dafür tun", dass die Klimakonferenz in Glasgow im November zum Wendepunkt werde "und wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen". Baerbock erklärte, gegen die Klimakrise würden keine Sonntagsreden helfen, sondern ausschließlich wirksamer Klimaschutz. Als Beispiele nannte sie einen schnelleren und massiveren Ausbau der erneuerbaren Energien "und das Engagement, als erste Industrienation klimaneutral zu werden".

Die FDP-Bundestagsfraktion sprach sich für ein strenges CO2-Limit und die Ausweitung des Emissionshandels aus. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Marco Buschmann, schlug in der Zeitung "Welt" eine "globale Klimabörse" mit einem Jahresobergrenze für die CO2-Ausstoßmenge vor. Daraus könne man ein weltweites Handelssystem entwickeln, in dem man Ausstoßmengen kaufen und verkaufen könne. Das mache Investitionen in den Klimaschutz attraktiv. Deutschland sollte zügig damit beginnen, "um zu zeigen, dass es geht".