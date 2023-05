Doch letzteres will Bundesverkehrsminister Volker Wissing niemandem vorschreiben: "Wir können Nachhaltigkeit in der Mobilität nicht durch Verbote und Einschränkungen auf Dauer erreichen. Ich gehe davon aus, dass Menschen nicht sinnlos durch die Gegend fahren, sondern dass sie einen Grund haben, warum sie sich bewegen. Man muss zum Arzt, will Verwandte besuchen, zum Arbeitsplatz fahren und vieles mehr. Und dafür müssen wir analysieren, was ihre Bedürfnisse sind und dann die Infrastruktur anpassen."