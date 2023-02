Bundesernährungsminister Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel zum Schutz von Kindern in weiten Teilen verbieten. Wie der Grünen-Politiker sagte, soll das Werbeverbot für Fernseh- und Radiosendungen und Online-Netzwerke wie YouTube von 6 Uhr bis 23 Uhr gelten. In dieser Zeit würden Kinder fernsehen oder seien im Internet unterwegs. Das Werbeverbot in diesem Zeitraum solle für zuckerhaltige Getränke oder fettige und salzige Snacks gelten.

Özdemir: "Die Werbung darf sich eben nicht mehr gezielt an Kinder richten." Bildrechte: dpa

Özdemir will Werbung für das sogenannte Junkfood auch in Presseerzeugnissen verbieten, wenn sie sich von der Aufmachung her an Kinder richten. Auch die Außenwerbung für Süßigkeiten und andere ungesunde Lebensmittel im Umfeld von Schulen und Einrichtungen wie Schwimmbädern soll nach den Plänen des Ministers untersagt werden.



Özdemir begründete seinen Vorstoß damit, dass die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen der Werbewirtschaft zu nichts geführt hätten. Deshalb brauche es nun eine strikte Regelung. Der Grünen-Politiker betonte, dass er kein "allgemeines Werbeverbot" fordere. Jedoch dürfe Werbung nicht gezielt "an Kinder gerichtet" sein.