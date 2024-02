Ein Mann steht dabei besonders im Fokus: Der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz steht schon länger in der Kritik, weil er sich in den vergangenen Jahren immer radikaler in der Öffentlichkeit äußerte . Deshalb wollte ihn die CDU aus der Partei schmeißen. Inzwischen ist er selbst ausgetreten .

So behauptete Maaßen etwa in einem Interview mit dem "Deutschland Kurier" im Mai des vergangenen Jahres am Rande einer Konferenz in Budapest, dass Flucht und Migration in Deutschland gezielt genutzt würden: "Die politische Linke, die Ökosozialisten, wollen eine gesellschaftliche Veränderung. Die wollen eine neue Gesellschaft, einen neuen Menschen. Das sagen sie ganz offen und Migration ist ein Instrument zur Zerstörung der bisherigen Gesellschaft."