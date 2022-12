Wer in seiner Firma oder Behörde auf einen Missstand stößt, soll dies künftig einfacher und mit weniger Risiko melden können. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampel-Koalition ein Gesetz zum besseren Schutz von Hinweisgebern im beruflichen Umfeld verabschiedet. Damit wollen SPD, Grüne und FDP ihrem Bekunden nach "Whistleblowern", die Rechtsverstöße in einem Unternehmen oder in einer Behörde melden, besser vor Kündigungen oder anderen Repressalien schützen.