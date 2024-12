Ein weiterer Kritikpunkt des Flüchtlingsrats ist: Die Bezahlkarte wird bundesweit unterschiedlich gehandhabt. In manchen Landkreisen oder Städten kann man mit ihr nur 50 Euro abheben, in anderen 120. In manchen Ländern ist die Einführung Pflicht, in Thüringen zum Beispiel nicht. Voraussichtlich werden daher die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Suhl gar keine Bezahlkarte einführen.