BWE-Verbandspräsident Hermann Albers sagte beim Mitteldeutschen Windbranchentag in Leipzig, die aktuelle Situation in den drei Ländern sei ein "Trauerspiel". In Sachsen seien im ersten Halbjahr 2022 nur zwei neue Anlagen errichtet worden, in Thüringen fünf und in Sachsen-Anhalt sechs. "Das ist ein Bruchteil dessen, was nötig wäre", sagte der BWE-Präsident, der in Schleswig-Holstein selbst Geschäftsführer mehrerer Windparks ist.