Will "Verhinderungsplanung" in den Ländern verhindern: Bundewirtschaftsminister Robert Habeck (B90/Grüne).

Will "Verhinderungsplanung" in den Ländern verhindern: Bundewirtschaftsminister Robert Habeck (B90/Grüne).

Will "Verhinderungsplanung" in den Ländern verhindern: Bundewirtschaftsminister Robert Habeck (B90/Grüne). Bildrechte: dpa

Zuständig für die Ausweisung von Vorrangflächen, auf denen Windenergie-Anlagen gebaut werden dürfen, sind in der Regel die regionalen Planungsgemeinschaften in den einzelnen Bundesländern. Außerhalb dieser Flächen dürfen dann keine Windräder gebaut werden. Die Planungsgemeinschaften haben vielfach mit widerstreitenden Interessen von Investoren auf der einen und Kommunen, Anwohnern, Naturschützern oder Land- und Waldbesitzern auf der anderen Seite zu tun. Streitpunkt ist hier vor allem der Abstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen oder auch Wäldern oder Naturschutzgebieten.

Sachsens Landtag hat am 1. Juni eine solche Mindestabstandsregel beschlossen , sie ist in der sächsischen Bauordnung verankert und schreibt den Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohngebäuden vor.

In Thüringen wird über einen Gesetzentwurf der CDU diskutiert, der einen Abstand von 1.000 Metern zwischen Siedlungen und Windrädern für bestimmte Umstände regeln sollte. Hier ging es um den Spezialfall, dass Windvorranggebiete aufgehoben sind und deren steuernde Wirkung damit auch. Regelungen zum Repowering waren im Entwurf nicht vorgesehen. Der Entwurf sorgte dieser Tage für heftige politische Debatten - mit dem vorläufigen Ergebnis, dass der Landtag das Thema auf seine Juli-Sitzung verschoben hat . Seit 2016 gilt in Thüringen der " Erlass zur Planung von Vorranggebieten Windenergie " - eine Verwaltungsvorschrift für die regionalen Planungsgremien. Darin werden "harte" und "weiche" Tabuzonen beziehungsweise die Kriterien dafür genannt.

Harte Tabuzonen sind grundsätzlich für Windanlagen ausgeschlossen, hierzu zählen zum Beispiel Naturschutzgebiete, Naturparks, Nationalparks, Biosphärenreservate, auch Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung sowie Gewerbe- und Industriegebiete. Weiche Tabuzonen müssen dagegen vom Planungsgremium beziehungsweise der Planungsbehörde im Einzelfall begründet werden. Der Erlass empfiehlt hier beispielsweise Abstände zwischen Wohnbauflächen und Windkraftanlagen - 750 Meter bei Anlagen bis zu 150 Metern Höhe, 1.000 Meter bei größeren Anlagen. Mit anderen Worten: Der Bau einer Windkraftanlage innerhalb eines Wohngebietes (harte Tabuzone) ist grundsätzlich verboten, außerhalb eines Wohngebietes sollte das Windrad mindestens 750 Meter vom Rand des Wohngebietes entfernt stehen. Im seit 2020 gültigen Regionalplan Ostthüringen sind als Konsequenz aus dieser Empfehlung 1.000 Meter als Mindestabstand vorgeschrieben, im seit 2018 gültigen Regionalplan Mittelthüringen sogar 1.250 Meter. In Nord- und Südwestthüringen gelten noch Regionalpläne von 2012, die 750 Meter als Mindestabstand vorschreiben. In beiden Planungsregionen sind neue Wind-Pläne in Arbeit, mit denen der Mindestabstand auf 1.000 Meter erhöht werden soll.

Die jüngsten Pläne des Bundes könnten die Ausnahmeregelung, wie sie in Sachsen beschlossen ist und in Thüringen diskutiert wird, aber ohnehin obsolet machen. Denn das Bundeswirtschaftsministerium will die Öffnungsklausel dahingehend verändern, dass Abstandsregelungen nur dann erlaubt sind, wenn das betreffende Bundesland seine Flächenvorgaben für die Windkraft erreicht. Und für Flächen, die bereits in Landes- oder regionalen Entwicklungsplänen als Windkraft-Vorrangflächen ausgewiesen sind, sollen nach dem Willen des Bundes keine Mindestabstandsregeln möglich sein. Damit soll verhindert werden, dass zwar Flächen für den Bau von Windrädern vorgesehen werden, wegen möglicher Mindestabstandsregeln aber dafür gar nicht genutzt werden können.