Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben am Dienstag unabhängig voneinander Gipfeltreffen veranstaltet, um nach Wegen aus der Wirtschaftskrise zu suchen. Nach Gesprächen mit dem Arbeitgeberverband und Vertretern von Mittelstand und Handwerk mahnte Lindner gemeinsame Richtungsentscheidungen der Ampel-Regierung in den nächsten Wochen an.