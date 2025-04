In allen mitteldeutschen Gemeinden gibt es Bedarf an neuem Wohnraum. Besonders hoch ist dieser in den Städten. Die zukünftige Bundesregierung ist sich dieses Problems bewusst. Drei Seiten des schwarz-roten Koalitionsvertrags befassen sich mit den Themen Bauen und Wohnen. Darin verspricht die künftige Regierung einen sogenannten "Wohnungsbau-Turbo" – und das schon in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit.