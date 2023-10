Was die im Juni 2023 gestartete neue Eigenheimförderung leistet (und was nicht) und ob es mit den geplanten Änderungen besser wird, soll eine Beispielrechnung verdeutlichen. Diese vergleicht die Bau- und Finanzierungskosten eines Einfamilienhauses im Jahr 2015 mit denen des Jahres 2023.

In der nun folgenden Beispielrechnung erhöht sich der Bau eines Einfamilienhauses inklusive Grundstückskauf im Vergleich zu 2015 um 91% und die Finanzierungskosten verdreifachen sich sogar (+205,92%), denn die monatlich zu zahlende Kreditrate würde nach dieser Rechnung statt 625 Euro (2015) nun 1.912 Euro betragen. Man stelle sich das als Mieter vor: Die Kaltmiete würde sich in wenigen Jahren verdreifachen!

In der Beispielrechnung geht es um den Bau eines Einfamilienhauses inklusive Grundstück im Leipziger Ortsteil Lindenthal, am nördlichen Stadtrand.

2023, also acht Jahre später, kostet das Grundstück bereits 150.000 Euro, also dreimal so viel. Der Bodenrichtwert hat sich seit 2015 pro Quadratmeter von 100 Euro auf 300 Euro erhöht. Der Hausbau hat sich – statistisch gesehen – von 200.000 auf 328.000 Euro verteuert, ein Plus von 64%, legt man den Baupreisindex zu Grunde. Für Haus und Grundstück sind 2023 also 478.000 Euro fällig, also 91,2% mehr als 2015!