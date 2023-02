Von der Verkehrspolitik bis zur Energiepolitik liegen die Vorstellungen und Ziele von SPD, Grünen und FDP zurzeit häufig weit auseinander. Auto- gegen Bahnverkehr, AKW-Betrieb gegen erneuerbare Energien, die ideologischen Grabenkämpfe der Koalitionäre scheinen die Bundesregierung in vielen Bereichen zu lähmen. In Sachen Baupolitik erklingen moderatere Töne. Die Koalitionspartner versuchen ein einigermaßen geeintes Bild abzugeben.

Miteinander und nicht gegeneinander – auch die Umweltministerin betont Gemeinsamkeiten. In Sachen Kreislaufwirtschaft und Recycling arbeite das Umweltbundesministerium eng mit der FDP zusammen, so Lemke. Nicht ganz ohne Augenzwinkern ergänzt Geywitz, dass sich Grüne und SPD gegen eine zusätzliche Besteuerung von Primärrohstoffen wie Kies, Sand und Naturgips im Baugewerbe stellen würden. "Da Frau Lemke und ich soeben eine weitere Steuer abgelehnt haben, dürfte da auch die FDP auf unserer Seite sein", so Geywitz.

Ob die Bundesregierung ihren eigenen Zielen beim Wohnungsbau in Stückzahl wie in klimafreundlicher Qualität hinterherkommt, dürfte am Ende auch maßgeblich daran hängen, wie sich Inflation und Rohstoffkosten entwickeln. Ein zusätzlich limitierender Faktor ist der Fachkräftemangel. Der wird sich auf absehbare Zeit nicht so schnell abmildern, egal ob innerstädtisch oder außerstädtisch, klimagerecht oder nicht gebaut wird.