Auch der Landesverband der Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt sprach sich für eine ausreichende Finanzierung aus. Verbandsdirektor Jens Zillmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, der derzeitige Gesetzentwurf setze den gesamten Vermietungsbereich und alle Eigentümer massiv unter Druck. Es brauche eine "belastbare Fördermittelstruktur, die alle Wohnungseigentümer, Privateigentümer und alle Vermieter im Mehrgeschosswohnungsbau" aufnehme.



Energieberater berichteten unterdessen MDR AKTUELL von langen Wartezeiten bei der Beantragung der bisher verfügbaren Fördermittel für den Heizungsumbau. So habe es zum Teil ein halbes Jahr bis zur Fördermittelzusage gedauert und noch einmal ein halbes Jahr, bis das Geld tatsächlich ausgezahlt worden sei. Dem zuständigen Bundesamt BAFA zufolge dauerte die Bearbeitung wegen der hohen Zahl von Anträgen vergangenen Winter lange. Inzwischen würden die Fördermittel aber innerhalb von zwei Monaten nach Rechnungseingang ausgezahlt.