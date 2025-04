Wenn Wohnraum knapp wird, einfach Neuen bauen – so einfach ist es nicht. Hohe Kreditzinsen und Baukosten machen Neubau seit Jahren für viele Menschen unattraktiv. Entweder werde das Eigenheim kaum noch bezahlbar oder die Mieten würden ins Unermessliche steigen, so Uwe Nostitz, Präsident des sächsischen Baugewerbeverbands: "Wir hatten ja nun mehrere Baukrisen, die ich persönlich auch miterlebt habe, aber so schlimm, wie es im Moment am Wohnungsbaumarkt ist, war es noch nie."

Wichtig sei es, die aktuellen Baukosten, die auch in sächsischen Großstädten bei bis zu 3.500 Euro je Quadratmeter liegen, unter 3.000 Euro zu drücken. Auch in Thüringen hofft man, dass eine neue Bundesregierung das Thema ernst nimmt. Rebecca Brady, Sprecherin des Verbands Thüringer Wohnungswirtschaft formuliert ihre Sorgen: "Wenn wir hier keine Priorisierung sehen und das so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann sehen wir den sozialen Frieden in Deutschland ernsthaft in Gefahr."