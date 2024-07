Die Bundesregierung will das Bauen in Deutschland vereinfachen und die Kosten senken. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat dazu am Montag den Entwurf für eine Reform des Bauvertragsrechts vorgelegt. Bauunternehmen sollen in Zukunft von "Komfortstandards" abweichen können, die bislang noch "anerkannte Regeln der Technik" sind. Die mögliche Kostenersparnis beträgt dem Justizministerium zufolge bis zu zehn Prozent.