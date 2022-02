Wohnungsbau Studie fordert mehr Tempo bei klimafreundlichem Umbau

Was sind Effizienzhäuser? Ein Effizienzhaus beschreibt einen Baustandard, dessen Kriterien einheitlich geregelt sind. Gebäude mit dem Standard Effizienzhaus 115 haben eine hohe energetische Qualität. Sie verbrauchen wenig Energie, kommen mit geringen Heizkosten aus und schonen somit die Umwelt. Die Studie empfiehlt, Altbauten nach diesem Standard zu sanieren. Wohnungsbau-Studie

Doch nicht nur bei der energetischen Sanierung sieht die ARGE Nachholbedarf, auch beim Thema altersgerechtes Wohnen. Nur jeder zwölfte Seniorenhaushalt lebe laut Studie in einer Wohnung mit keinen oder wenigen Barrieren. Auch da sieht die Arbeitsgemeinschaft den Staat in der finanziellen Pflicht. Das Problem werde mit zunehmender Zeit dringender, wenn die Generation der Baby-Boomer in Rente geht.