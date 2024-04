Bis 2030 will die Bundesregierung Wohnungslosigkeit überwinden. Festgehalten wurde dieses gerade noch in weiter Ferne liegende Ziel am Mittwoch im Bundeskabinett. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sprach bei der Vorstellung des Aktionsplans von einer "Mammutaufgabe". Oberstes Ziel sei es, dass jede und jeder Betroffene "bis 2030 ein passendes Wohnungsangebot erhält", heißt es in dem Aktionsplan. Dazu seien abgestimmte Präventionsmaßnahmen nötig, um "deutschlandweit ein Hilfs- und Unterstützungssystem zur Verfügung zu stellen". Im Notfall soll ein Rechtsanspruch auf Unterbringung greifen.

Eine konkrete Zahl der Obdachlosen und Wohnungslosen in Deutschland ist schwer zu ermitteln. Nach Hochrechnungen der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe waren zum Stichtag Ende Juni 2022 in Deutschland rund 447.000 Menschen wohnungslos – sie verfügten also nicht über eine eigene Wohnung. Viele kommen allerdings zumindest zeitweise bei Bekannten oder Verwandten unter und leben deshalb nicht auf der Straße.



Geschätzt wird, dass mehrere zehntausend Menschen ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben. Das Bundesbauministerium gab auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamts die Zahl der "untergebrachten wohnungslosen Menschen" zum Stichtag Ende Januar 2022 mit bundesweit rund 178.100 an. Ein Jahr später, Ende Januar 2023, gab die Behörde die Zahl der untergebrachten wohnungslosen Menschen mit 372.000 an - der deutliche Anstieg binnen eines Jahres ergab sich demnach aber auch durch eine verbesserte Datenlage sowie die hinzugezählten Geflüchteten aus der Ukraine. Die BAG erklärt zu diesen Zahlen, dass sie nicht diejenigen Menschen umfassen, die bei Freunden und Bekannten unterkommen oder auf der Straße leben. Dadurch ergebe sich kein vollständiges Bild.