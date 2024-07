Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Wohnungsnot Geywitz will Großstädter zum Umzug aufs Land bewegen

Hauptinhalt

27. Juli 2024, 10:11 Uhr

Bundesbauministerin Klara Geywitz will Großstädter zum Umzug in kleinere Orte bewegen. Die SPD-Politikerin sagte einem Medienbericht zufolge, in den Metropolregionen stünden zwei Millionen Wohnungen leer, während in den Großstädten Wohnungsnot herrsche.