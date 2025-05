Die EU-Entscheidung zur Absenkung des Schutzstatus ' von Wölfen gehe in die richtige Richtung, findet Otto. Der Vizepräsident des Sächsischen Bauernverbandes, Gunther Zschommler, bezeichnet sie sogar als überfällig. "Wir haben ein enormes Geschehen bei den Rissen an Nutztieren – mehr als 5.000 im letzten abgerechneten Jahr. Und wenn wir dem Wolf eine Akzeptanz zukommen lassen wollen, müssen wir diese Tierart ganz normal managen wie auch andere Tierarten."

Das sieht auch sein Kollege aus Sachsen-Anhalt so: Bauernpräsident Olaf Feuerborn betont, dass man lange auf die Entscheidung der EU gewartet habe. Denn die Wolfsdichte sei inzwischen sehr hoch, so Feuerborn, der auch agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt ist. "Wo er auftaucht – im Landkreis Wittenberg, Jerichower Land und in die Altmark rein – da haben wir mehr als 20 Wölfe auf 1.000 Quadratkilometer."