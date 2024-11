Debatte Wolfs-Übergriffe: Jagdverband sieht Gefahr für Haustiere

Hauptinhalt

02. November 2024, 10:51 Uhr

Ein Wolf soll in Brandenburg einen Jagdhund getötet haben. In der Lausitz wurde nachgewiesen, dass eine Katze zur Beute wurde. Der Landesjagdverband befürchtet eine wachsende Gefahr für Haustiere wie freilaufende Katzen. Gerade in Brandenburg mit der bundesweit größten Zahl von Rudeln sind Wölfe Dauerthema.

Naturschutzverbände kritisieren den Verstoß.