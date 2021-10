Steuerzahlerbund Protest gegen Rekordgröße des neuen Bundestags

736 Abgeordnete nehmen künftig Platz im Reichstag – so viele wie noch nie. Am Abend vor der konstituierenden Sitzung hat der Bund der Steuerzahler im Berliner Regierungsviertel gegen die neue Rekordgröße des frisch gewählten Bundestags protestiert und eine grundlegende Refom des Wahlrechts gefordert. Diese könnte tatsächlich zu einer Aufgabe der neuen Bunderegierung werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat bereits eine genaue Prüfung des erst ein Jahr alten Wahlrechts angekündigt.