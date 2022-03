Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,428 Millionen gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte, waren das 34.000 weniger als im Januar 2022 und 476.000 weniger als im Februar vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent. BA-Chef Detlef Scheele sagte, bei den aktuellen Zahlen seien der Krieg in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen noch nicht abgebildet. Bis in den Februar hinein habe der Arbeitsmarkt bundesweit "seinen Aufwärtstrend fortgesetzt".



Der Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren hatte den deutschen Arbeitsmarkt stark belastet. Neben einer deutlich gestiegenen Arbeitslosigkeit mussten auch Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit gehen. Inzwischen erholte sich der Arbeitsmarkt aber weitgehend wieder.