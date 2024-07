Zensus 2022 Fast zwei Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland

04. Juli 2024, 16:27 Uhr

Zwar sind Wohnungen vor allem in den Ballungsräumen knapp. Trotzdem steht jede 23. Wohnung in Deutschland leer. Nach Erhebungen des Zensus waren es 2022 rund 1,9 Millionen Wohnungen - mehr als die Hälfte davon seit mehr als einem Jahr. Dabei ist der Leerstand vor allem in ländlichen Regionen und in Ostdeutschland hoch. Die Gründe und Folgen sind vielfältig.