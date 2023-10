Neustart in deutsch-polnischen Beziehungen

In der Außenpolitik sieht der in Stettin geborene Ziemiak bei einem möglichen Machtwechsel einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen. Er betonte, auch Deutschland könne etwas für ein besseres Verhältnis zu Warschau tun. Man solle so schnell wie möglich gemeinsame Regierungskonsultationen durchführen. Diese habe es lange nicht mehr gegeben. Beispielsweise könnte man auch darüber nachdenken, ob es nicht auch eine deutsch-polnische Parlamentarische Versammlung gebe, so wie mit Frankreich.

Keine zu hohen Erwartungen an mögliche neue Regierung stellen

Der CDU-Politiker warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen an eine neue Regierung in Warschau. "Eine Regierung zu bilden, wird wahrscheinlich leichter sein, als diese Regierung auch zu halten", sagt Ziemiak dem "Spiegel". Die drei Oppositionsparteien eine zwar das Ziel, eine europafreundlichere und liberalere Politik zu machen. Ansonsten lägen sie aber in ihren Grundsätzen weit auseinander, was sich besonders in der Sozial- und Wirtschaftspolitik zeigen werde.

PiS verliert bei Parlamentswahl absolute Mehrheit